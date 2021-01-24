ING Basketbol Süper Ligi

Yazan:
Alaturka Online
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Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Keseratar, Sinan İşgüder, Hüseyin Çelik

TOFAŞ: Zubcic 7, Berkan Durmaz 5, Berk İbrahim Uğurlu 11, Simmons 8, Phillip 11, Christon 20, Purcell 6, Muhsin Yaşar 9, Alihan Demir 6, Mert Konuk

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam 4, Wright 20, Saldivar 16, Kairys 4, Leissner 2, Akif Egemen Güven 19, Macura 17, Harun Apaydın 3, Ekrem Sancaklı

1. Periyot: 27-21

Devre: 47-45

3. Periyot: 65-60

BURSA (AA) – ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor, deplasmanda TOFAŞ'ı 85-83 yendi.

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