Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Keseratar, Sinan İşgüder, Hüseyin Çelik
TOFAŞ: Zubcic 7, Berkan Durmaz 5, Berk İbrahim Uğurlu 11, Simmons 8, Phillip 11, Christon 20, Purcell 6, Muhsin Yaşar 9, Alihan Demir 6, Mert Konuk
HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam 4, Wright 20, Saldivar 16, Kairys 4, Leissner 2, Akif Egemen Güven 19, Macura 17, Harun Apaydın 3, Ekrem Sancaklı
1. Periyot: 27-21
Devre: 47-45
3. Periyot: 65-60
BURSA (AA) – ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor, deplasmanda TOFAŞ'ı 85-83 yendi.
Advertisements