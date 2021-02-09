Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Şahin, Özge Şentürk
HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam 8, Wright 18, Kairys 14, Leissner 9, Macura 13, Berke Aygündüz, Ekrem Sancaklı 5, Harun Apaydın, Egemen Güven 10
Bahçeşehir Koleji: Jones 19, İsmet Akpınar 4, Green Ii 23, Jankovic 7, Stimac 14, Evans Ii 12, Deniz Kılıçlı, Burak Can Yıldızlı 2, Thomas Akyazılı, Erkan Yılmaz 8
1. Periyot: 16-25
Devre: 38-44
3. Periyot: 58-67
5 faulle çıkan: 38.00 Stimac (Bahçeşehir Koleji)
AFYONKARAHİSAR (AA) – ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 89-77 mağlup etti.
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