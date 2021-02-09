ING Basketbol Süper Ligi

Yazan:
Alaturka Online
-

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Şahin, Özge Şentürk

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam 8, Wright 18, Kairys 14, Leissner 9, Macura 13, Berke Aygündüz, Ekrem Sancaklı 5, Harun Apaydın, Egemen Güven 10

Bahçeşehir Koleji: Jones 19, İsmet Akpınar 4, Green Ii 23, Jankovic 7, Stimac 14, Evans Ii 12, Deniz Kılıçlı, Burak Can Yıldızlı 2, Thomas Akyazılı, Erkan Yılmaz 8

1. Periyot: 16-25

Devre: 38-44

3. Periyot: 58-67

5 faulle çıkan: 38.00 Stimac (Bahçeşehir Koleji)

AFYONKARAHİSAR (AA) – ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 89-77 mağlup etti.

Advertisements

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?