Salon: ENKA

Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Polat Parlak

Aliağa Petkimspor: Vasiliauskas 2, Ray 19, Ege Arar 6, Wimbush 15, Hummer 12, Yiğitcan Turna 1, Okben Ulubay 5, Zack 17, Canberk Kuş, Dorukhan Engindeniz 6

OGM Ormanspor: Kadir Bayram 6, Hagins 12, Efe Ergi Tırpancı 7, Kloof 14, Kikanovic 23, Holloway 12, Mert Alemdar, Erol Can Çinko, Yiğit Baran Sarıkaya, Cevher Özer 2

1. Periyot: 20-19

Devre: 40-29

3. Periyot: 61-51

5 faulle çıkanlar: 37.47 Dorukhan Engindeniz (Aliağa Petkimspor), 39.49 Holloway (OGM Ormanspor)

İZMİR (AA) – ING Basketbol Süper Ligi 22. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor, OGM Ormanspor'u 83-76 yendi.

Ev sahibi ekibin Ray, OGM Ormanspor'un Hagins'le sayılar ürettiği ilk 5 dakikayı Aliağa Petkimspor 11-10 üstün geçti. Karşılıklı basketlerle devam edilen periyodu Aliağa Petkimspor 20-19 önde bitirdi.

İkinci periyodun ilk 5 dakikalık bölümünde savunmada ve hücumda etkili olan Aliağa Petkimspor, Zack ve Wimbush'un basketleriyle 15. dakikada aradaki farkı 10 sayıya kadar çıkardı: 31-21. İzmir temsilcisi, Hummer'ın son saniyedeki 3 sayılık basketiyle devreyi 40-29 galip tamamladı.

Üçüncü periyoda Wimbush'un sayılarıyla başlayan ve aradaki farkı 14 sayıya (45-31) kadar yükselten Aliağa Petkimspor, periyodu da 61-51 önde bitirdi.

Son periyotta son 5 dakikaya 72-61 üstün giren ev sahibi ekip karşısında son bölümde daha etkili olan OGM Ormanspor, son dakika içinde farkı 2 sayıya (78-76) kadar indirmesine rağmen Aliağa Petkimspor, müsabakadan 83-76 galip ayrıldı.