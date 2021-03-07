Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Erşan Kartal, Serhat Büker, Sinem Tetik
HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam 5, Wright 16, Cruz 22, Kairys 10, Leissner 20, Efe Beşok, Berke Aygündüz, Ekrem Sancaklı 3, Harun Apaydın, Egemen Güven 15, Ali Tuncer 2, Macura 10
Anadolu Efes: Singleton Jr 3, Doğuş Balbay 3, Tolga Geçim 1, Buğrahan Tuncer 8, Dunston 5, Larkin 8, Yiğitcan Saybir 4, Erten Gazi 3, Dzanan Musa 18, Sertaç Şanlı 13, Pleiss 12, Anderson 7
1. Periyot: 22-24
Devre: 52-51
3. Periyot: 72-58
AFYONKARAHİSAR (AA) – ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor, sahasında Anadolu Efes'i 103-85 mağlup etti.
Anadolu Efes, ligde ilk kez yenilirken, HDI Sigorta Afyon Belediyespor ise 12'inci galibiyetini aldı.