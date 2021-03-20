Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon

Galatasaray: Motum 14, Crawford 23, Marei 2, Jackson 20, Göksenin Köksal 17, Jefferson 12, Ragıp Berke Atar 6, Yiğit Arslan 4, Ayberk Olmaz 3, Barış Ermiş

Bahçeşehir Koleji: Evans 6, Jones 17, Green 18, Jankovic 5, Stimac 17, Burak Can Yıldızlı 17, Erkan Yılmaz 3, İsmet Akpınar 3, Thomas Akyazılı 2, Mükremin Deniz Kılıçlı 2

1. Periyot: 32-21

Devre: 52-47

3. Periyot: 72-65

İSTANBUL (AA) – ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 101-90 yendi.

Ligde zor günler geçiren ve küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, 5 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı. Galatasaray, bu skorla ligdeki 8. galibiyetini alırken, Bahçeşehir Koleji 17. kez mağlup oldu.

Müsabakada 23 sayı, 2 ribaunt, 6 asist ve 4 top çalma ile oynayan Galatasaraylı Crawford, galibiyeti getiren isimlerden olurken, maçın en skorer oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

İlk 5'te mücadele eden 4 oyuncunun çift haneli skor ürettiği sarı-kırmızılı ekipte, Jackson 20 sayı, 10 asist, Göksenin Köksal 17 sayı, 4 ribaunt, Motum ise 14 sayı, 4 ribauntla mücadele etti.

Bahçeşehir Koleji'nde ise Green'in 18, Jones, Stimac ve Burak Can Yıldızlı'nın 17'şer sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de mücadeleyi salonda izledi.