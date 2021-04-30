Salon: Ankara
Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Semih Vural
OGM Ormanspor: Holloway 5, Hagins 14, Kikanovic 20, Cevher Özer 8, Kloof, Mehmet Yakar, Efe Ergi Tırpancı 5, Erol Can Çinko 7, Kadir Bayram 2, Sinan Mertcan Gerhardt, Yiğit Baran Sarıkaya
Pınar Karşıyaka: Morgan 11, Semih Erden 4, Kennedy 8, Taylor 13, Henry 11, Metecan Birsen 16, Arca Tülüoğlu, Mahir Ağva 5, Onur Alp Bitim 13, M'Baye 14, Yunus Emre Sonsırma 3, Nusret Yıldırım 3
1. Periyot: 19-33
Devre: 35-50
3. Periyot: 49-76
ANKARA (AA) – ING Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda OGM Ormanspor'u 101-61 mağlup etti.