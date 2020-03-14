Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Musa Kazım Çetin

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 10, Dawis Jr. 9, Erdi Gülaslan 13, Aldridge 19, Zanna 15, Sinan Sağlam, Ulaş Peker 3, Burak Eşlik 5, Hrovat 7, Fırat Alemdaroğlu

Darüşşafaka Tekfen: Browne 18, Berk Demir 11, Hamilton 4, Doğuş Özdemiroğlu 5, Colson 6, Kartal Özmızrak 6, Mahir Ağva, Erkan Veyseloğlu, Lamb 4, Jones 8, Sinan Güler 21

1. Periyot: 17-25

Devre: 40-44

3. Periyot: 56-63

5 Faulle Çıkan: 37.08 Hamilton (Darüşşafaka Tekfen)

AFYONKARAHİSAR (AA) – ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u 83-81 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın 4. dakikasını Darüşşafaka Tekfen 12-7 üstün geçti. Ev sahibi ekip Aldridge, Ulaş Peker ve Erdi Gülaslan ile sayı üretse de Berk Demir, Colson ve Browne'nin skorer oyunuyla Darüşşafaka Tekfen ilk çeyreği 25-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte etkili oyununu sürdüren Darüşşafaka Tekfen, karşılaşmanın 13. dakikasında farkı 12 sayıya çıkardı: 29-17. Erdi Gülaslan, Burak Eşlik ve Aldridge ile pota altında sayılar üreterek farkı azaltan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor karşısında konuk ekip, Lamb, Jones ve Sinan Güler'in basketleriyle soyunma odasına 44-40 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte her iki takım sert savunma yapsa da karşılaşmanın 24. dakikasını Darüşşafaka Tekfen 49-47 önde geçti. Ev sahibi ekip, 29. dakikada Erdi Gülaslan ile pota altında bulduğu basketle skoru eşitledi: 56-56. Çekişmenin yaşandığı kalan saniyelerde Sinan Güler ve Jones'la basketler kazanan konuk takım, final periyoduna 63-56 önde girdi.

Son periyodun başında oyuna ağırlığını koyan ev sahibi ekip, 33. dakikada Dawis Jr. ile bulduğu 3 sayılık basketle 64-63 öne geçti. Skor üstünlüğünün sürekli el değiştirdiği kalan bölümde Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Crawford, Dawis Jr. ve Aldridge'le sayılar üretirken, Sinan Güler, Jones ve Browne'yle etkili olan Darüşşafaka Tekfen, salondan 83-81 galip ayrıldı.