Salon: TOFAŞ

Hakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Şahin, Kerem Baki

Frutti Extra Bursaspor: Munford 18, Jones 6, Can Maxim Mutaf 13, Kadji 15, Hamilton 4, Ömer Can İlyasoğlu, Tevfik Akdamar, Birkan Batuk 6, İzzet Türkyılmaz, Newman 20, Oğuz Savaş 7

Beşiktaş: Şehmus Hazer 18, Ömer Yasir Küçük 4, Sadık Emir Kabaca 10, Egehan Arna 6, Alperen Şengün 17, Sedat Ali Karagülle, Eray Akyüz 5, Mehmet Yağmur 2, Ercan Osmani 2, Furkan Haltalı 8, Blackmon 1, Davis

1. Periyot: 28-18

Devre: 50-34

3. Periyot: 69-56

Beş faulle çıkan: 36.52 Kadji (Frutti Extra Bursaspor)

BURSA (AA) – ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu ilk hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, sahasında Beşiktaş'ı 89-73 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayıp 4. dakikası 6-6 eşitlikle geçilen maçta, Can Maxim Mutaf ve Munford ile set hücumlarında etkili olan Frutti Extra Bursaspor, 8. dakikayı 22-14 önde geçti. Periyodun kalan bölümünde iyi performansını sürdüren yeşil-beyazlılar, 9. dakikada farkı çift hanelere (27-16) çıkardığı çeyreği 28-18 üstün bitirdi.

İkinci çeyrekte açılan farkın rahatlığıyla kontrollü oyunlarla hücum eden Bursaspor, Newman'ın üst üste attığı sayılarla 14. dakikada 9-0'lık seri yakaladı ve skoru 37-23'e getirdi. Beşiktaş'ın boş geçen hücumlarını iyi değerlendiren ev sahibi ekip, soyunma odasına da 16 sayılık farkla gitti: 50-34.

Üçüncü çeyreğe Can Maxim Mutaf ve Kadji'nin basketleriyle başlayan Bursa temsilcisi, 21. dakikada farkı 20 sayıya kadar çıkardı. Farkı kapatmak için savunmadaki sertliği artırıp daha agresif hücum eden Beşiktaş, Alperen Şengün ve Şehmus Hazer ikilisiyle skor üreterek 11-0'lık seri yakaladı ve farkı 29. dakikada 13'e indirdi: 66-53. Bursaspor, final periyoduna 69-56 üstün girdi.

Son periyotta Beşiktaş zaman zaman farkı tek hanelere indirse de rakibine geri dönüş şansı tanımayan Frutti Extra Bursaspor, parkeden 89-73 galip ayrıldı.