ING Gelecek için Teknoloji Akademisi'ni Ağrı'da düzenliyor

İSTANBUL (AA) – ING Türkiye, çocuklara yeni nesil yetkinlikler ve teknoloji ile üretme kültürü kazandırmak hedefiyle başlattığı ve ilkini 2019'da Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği ING Gelecek için Teknoloji Akademisi'ni Ağrı'ya taşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye'den, Makers Türkiye ile birlikte yürütülen, Ağrı Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi, 10-14 yaş grubu devlet okulu öğrencilerini Maker Hareketi ile tanıştıracak.

Dijitalleşme stratejisiyle ilerleyen ING Türkiye, ilkini Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği, çocuklara yeni nesil yetkinlikler ve teknoloji ile üretme kültürü kazandırmayı hedefleyen ING Gelecek için Teknoloji Akademisi’ni, bu kez Ağrı'ya taşıyor. Tasarım-üretim, elektronik, robotik ve kodlamadan oluşan Maker Eğitimi programının uygulanacağı ING Gelecek için Teknoloji Akademisi ile Ağrı'da 10-14 yaş grubundaki 500 öğrenci maker kültürü ile tanışacak. Makers Türkiye ile birlikte yürütülen, Ağrı Valiliği ve Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşecek etkinlik 8 Nisan 2021'de başladı.

Çevrimiçi düzenlenecek olan program, Maker Festivali, Devam Eğitimleri ve Bilim Şenliği olmak üzere üç aşamadan oluşuyor. Programın 8-10 Nisan 2021 tarihleri arasındaki ilk aşamasında 3 günlük eğitimle 500 öğrenciye temel teknoloji eğitimleri verilecek ve kodlamaya giriş atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. İkinci aşamada ise 3 günlük eğitime katılan öğrenciler arasından seçilecek 50 çocuk ile birlikte 8 hafta boyunca teknoloji üretimi, kodlama, 3D tasarım, Sanal Arduino, Yeni Nesil Teknoloji üzerine eğitimler gerçekleştirilerek. Böylece çocuklar teknoloji alanında üretim yaparak deneyim kazanabilecek. Eğitimin son aşamasında ise üretilen mobil ve web uygulamaları dijital ortamda sergileyecekleri Bilim Şenliği'nde yer alacak.

– "Toplumsal yatırımları önceliklendiriyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak toplumsal yatırımları önceliklendirdiklerini belirterek, "Çocuklarımızın genç yaşta yeni nesil yetkinlikler edinmesinin, teknoloji üretiminin erken yaşlarda başlamasının ve üreten bireyler olarak çocuklarımızı yetiştirmenin önemli olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda ilkini önceki sene hayata geçirdiğimiz Gelecek için Teknoloji Akademisi programı ile Kahramanmaraş’ta 500’ün üzerinde çocuğun yeni nesil yetkinlikler kazanmasına katkıda bulunduk. Şimdi ise Turuncu Okulları'mızdan birinin yer aldığı ve gönül bağımız olan Ağrı'da bu programı gerçekleştirmekten ve 500 çocuğa daha ulaşmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Makers Türkiye Kurucusu Ongun Tan da konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

"21. yüz yıl yetkinliklerinin olmazsa olmazı dijital yetkinlikleri, çocuk yaşlardan kazandırma konusunda ING Türkiye ile son 4 yıldır farklı projelerde birlikte çalışıyoruz. Bu proje ile çocukların teknolojiyi sadece tüketen değil, onu anlayan, teknolojiden değer üretebilen ve hatta teknolojiyi üretebilen hale gelmesi için vereceğimiz yetkinlik seti ve ilham, önümüzdeki dönemde ülkemiz için yüksek değer yaratacak kurgulara dönüşecektir. Bu fırsatı yakalamamıza olanak tanıyan ING Türkiye, Ağrı Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyor, projenin paydaşı olmaktan memnuniyet ve gurur duyuyoruz."