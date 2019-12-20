ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, ING Grubu tepe yönetimine atandı

ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, ING Grubu’na Global İcra Kurulu Üyesi olarak atandı. Ataması Avrupa Merkez Bankası tarafından onaylanan Abay, İcra Kurulu’ndaki yeni görevi kapsamında Hollanda, Belçika ve Lüksemburg ülkelerinden (Pazar Liderleri Bölgesi) sorumlu olacak.

ING Türkiye Genel Müdürlüğü görevine yeni atamayla ilgili bilgilendirme ise en kısa zamanda yapılacak

“KATKI SAĞLAYACAK”

ING Grubu CEO’su Ralph Hamers, Pınar Abay’ın yeni görevinden ötürü büyük memnuniyet duyduklarını söylerken, “Kendisinin liderliğinde ING Türkiye başarılı bir şekilde dijital ve inovatif bir organizasyona dönüştü. Abay’ın bankacılık sektörüne ve ING’ye dair derin bilgisinin yanı sıra müşteri ve çalışan odağı tutkusu; Hollanda ve Belçika’daki bankacılık organizasyonlarımızın entegrasyon sürecini daha da ileri taşıma konusunda çok değerli katkı sağlayacak” diye konuştu.

Pınar Abay da, yeni görevinden dolayı büyük gurur ve mutluluk duyduğunu vurgulayarak, “ING Grubu gibi büyük bir ailenin tepe yönetiminde yer almak önemli bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. ING’nin benimsediği, insanların iş ve özel hayatlarında her zaman bir adım önde olmaları amacına yürekten inanıyor, bu amaca yönelik atılacak adımların parçası olmaktan büyük gurur ve heyecan duyuyorum” dedi.