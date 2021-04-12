ING Türkiye'den emeklilere 1.000 TL'ye varan nakit promosyon

İSTANBUL (AA) – ING Türkiye'nin emeklilere özel kampanyası ile maaşını ING'den alan müşteriler, koşulsuz 1.000 TL'ye varan nakit promosyondan yararlanıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING'li emekliler ayrıca nakit ihtiyaçları için özel faiz oranları ile ihtiyaç kredisi fırsatlarından faydalanıyor. Maaşını ING'ye taşıyan emekliler, ihtiyaç kredilerini kredi tahsis ücreti olmadan kullanıyor.

Emekli maaşını 3 yıl boyunca ING Türkiye'den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri kampanyadan yararlanabiliyor. Emekli maaşını ING'den almaya başlayanlar 1 aylık toplam gelir/aylık tutarları 1.500 TL'ye (1.500 TL hariç) kadar ise 675 TL, 1.500 TL-2 bin 500 TL (2 bin 500 TL hariç) arası ise 850 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri ise 1.000 TL nakit promosyon ödemesi alıyor. 25 Şubat ila 30 Nisan 2021 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler kampanyadan faydalanabiliyor.

Yeni emekliler, banka tercihlerinde ING'yi seçip kampanyaya başvuruda bulunabiliyor. Maaşını ING'ye taşımak isteyen emekliler ise şubeye gitmeden, e-Devlet üzerinden banka değişikliği işlemi gerçekleştirebiliyor ya da ING şubelerine giderek sadece nüfus cüzdanıyla emekli maaşını ING'ye taşıyabiliyor. Nakit promosyon başvuru işlemleri ise ING telefon bankacılığı ve ING şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor.

– "Emekli müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Emekli müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına uygun çözümler üreterek ve ayrıcalıklı hizmetler sunarak onların hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda sunduğumuz ürünlerden biri olan Destek Hesap ile müşterilerimize maaş gününü beklemeden, hesaplarında para olmasa bile nakit çekebilme imkanı tanıyoruz. Aynı zamanda Türkiye İş Bankası ve Akbank iş birliği ile 12 binden fazla ATM'yi müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Yeni kampanyamız ile emekli müşterilerimize sağladığımız ayrıcalıklara bir yenisini daha ekledik ve 1.000 TL'ye varan promosyon imkanı sunduk. Emekli müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için onların ihtiyaçlarına özel hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ING Türkiye'nin emeklilere özel hizmetleri arasında ING telefon bankacılığından 7/24 menüde doğrudan kendilerine özel müşteri temsilcileriyle görüşme hizmeti de bulunuyor.