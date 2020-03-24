İngiliz bakandan corona açıklaması: Cezalar ağırlaştırılabilir

Gove ITV ile yaptığı söyleşide, “Polisin elinde birçok yaptırım aracı var. Para cezaları bunlardan biri. Eğer insanlar uyumsuz şekilde davranmakta ısrar ederlerse başka önlemler de almamız mümkün” dedi.

Reuters’ın aktardığına göre, Gove anne ve babası ayrı olan çocukların ebeveynleri arasında gidip gelmek yerine bulundukları evde kalmaları gerektiğini ve 18 yaşın altındaki çocukların anne ve babaları tarafından ziyaret edilmelerinin önünde bir engel olmadığını belirtti.

Gove ulaşım sistemlerinin aşırı kalabalık olmasının önüne geçecek sıklıkta devam etmesi gerektiğini ifade etti.

KARNEYLE GIDAYA GEREK YOK

Gove kendisine yöneltilen karneyle gıda dağıtılıp dağıtılmayacağına yönelik soruya böyle bir şeye ihtiyaç olmadığı şeklinde yanıt verdi. Serbest meslek erbabı olanlarla ilgili de ileride daha detaylı bir açıklama yapacağını ifade etti.

Bakan, virüsün yayılmasını yavaşlatmak için dün açıklanan yeni önlemlere uymayanlara 30 sterlinden daha ağır para cezası uygulanabileceğini açıkladı. Bakan Gove, “Hükümetin belirlediği kurallara uymayanları uygun şekilde cezalandıracak cezaları uygulayabilmemiz için gerekli yasalar hazırlanacak” dedi.

İngiltere’de dün zorunlu hallerde gıda ve ilaç alışverişi dışında sokağa çıkmak yasaklandı.