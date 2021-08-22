İngiliz bakandan skandal hamle: Afganistan karışırken tatili yarıda kesmemiş

İngiltere’de siyasi bir kriz yaşanıyor… Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın Afganistan’da yaşananlara rağmen tatilini yarıda kesmemesi büyük tepki çekti.

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Birleşik Krallık’ta Afganistan’da yaşananlara müdahale edilmesi ve oradaki vatandaşlarının tahliye edilmesi gündemdeyken, Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın tatilini yarıda bırakmaması ülkeyi karıştırdı.

İngiliz Mail on Sunday’e konuşan bazı kaynaklar, Başbakan Boris Johnson’ın “Tatilini yarıda kes ve bu sorunla ilgilen” önerisine uymadığını söyledi. Raab’ın tatiline devam ettiği ve henüz ülkeye dönmeden iki gün önce uzaktan çalışarak Afganistan’da yaşananlara müdahale etmeye çalıştığı kaydedildi.

Akdeniz’de tatil yapan Raab hakkında konuşan üst düzey bir yetkili, “Raab’a 13 Ağustos’ta derhal Londra’ya gelmesi istendi. Fakat o Pazartesi günü Londra’da görevine başladı” açıklamasını yaptı. Bu iddia ile ilgili olarak Raab’ın arkadaşları İngiliz basınına açıklama yaptı. Raab’ın yakınları, “İngiltere Başbakanı Johnson, hafta sonunun sonuna kadar Raab’ın ailesiyle tatil yapmasına izin verdi” iddiasını ortaya attı.

Yunan adası Girit’e giden Raab’ın bu adımları ise İngiliz siyasetinde gündem oldu. İşçi Partisi Raab’ın istifasını isterken, dışişleri bakanı bir açıklama yaptı.

Mail on Sunday’e konuşan Raab, “Partimden istifa isteyen yok. Muhafazakar Parti’deki arkadaşlarım istifa bir yana çok destek oldular. Birçok ülkede olduğu gibi bizde de Taliban’ın hızla ilerlemesi şaşkınlık yarattı” dedi.

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