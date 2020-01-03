İngiliz Dışişleri Bakanı’ndan Süleymani mesajı: Tüm partilerden gerilimi düşürmelerini talep ediyoruz

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Alaturka Online
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ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’ye suikast düzenlenmesiyle ilgili İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yazılı açıklama yaptı.

Raab: Süleymani tehdidinin hep farkındaydık

Tüm taraflara gerilimi düşürme çağrısı yapan açıklamada şöyle denildi:

“Kasım Süleymani’nin komutasındaki İran’ın Kudüs gücünün teşkil ettiği saldırgan tehdidin her zaman farkındaydık. Ölümünün ardından, tüm partilerden gerilimi düşürmelerini talep ediyoruz. Daha fazla çatışma, çıkarlarımızın hiçbirine uygun değil.”

Corbyn: ABD yönetiminin savaş tellallığına karşı koyun

Kısa süre önce seçim hezimeti yaşayan anamuhalefetteki İşçi Partisi’nin görevi bırakmaya hazırlanan lideri Jeremy Corbyn’den de gerilimin düşürülmesi çağrısı geldi. 

Corbyn, İngiltere’ye de, ‘ABD’den gelen savaşkan eylem ve söylemlere karşı koyma’ çağrısında bulundu.

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