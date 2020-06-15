İngiliz futbolcu Rashford'dan parlamentoya “çocuklar aç kalmasın” çağrısı

ANKARA (AA) – İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın forvet oyuncusu Marcus Rashford, çocuklara sunulan ücretsiz yemek kuponu uygulamasının okulların tatil döneminde de sürmesi için İngiliz parlamentosuna çağrıda bulundu.

Rashford, milletvekillerine hitaben yazdığı ve Twitter hesabından paylaştığı mektupta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına almak için hayata geçirilen karantina sürecinde birçok ailenin geçim sıkıntısı yaşadığını hatırlattı.

Düşük gelirli bir ailenin çocuğu olduğunu ve annesinin fedakarlıkları sayesinde bugünlere geldiğini belirten 22 yaşındaki İngiliz milli futbolcu, şu ifadelere yer verdi:

"Ücretsiz yemek sistemine kayıtlı 1,3 milyon çocuktan dörtte biri kadarı, okullar kapatıldığı için hiçbir gıda desteği alamıyor. Bugün İngiltere'de siyah ve diğer etnik azınlıklardan olan çocukların yüzde 45'i yoksul. Ekonomi için 'ne gerekiyorsa' yaklaşımına sahip hükümetten, imkanı olmayan çocukları korumak için de aynı anlayışı benimsemesini istiyorum. Ücretsiz yemek kuponu uygulamasının yaz tatilinde iptal edilmesi kararını, lütfen gözden geçirin ve uzatılmasını garanti edin."

Bir yardım kuruluşuyla ortak düzenledikleri kampanya sayesinde haftada 3 milyon çocuğun beslenme ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını da ifade eden Rashford, ülkesindeki Twitter kullanıcılarından "maketheUturn" (U dönüşü yapın) etiketini kullanarak ve bölgelerindeki milletvekillerinin hesaplarını seçerek mektubu yaymalarını istedi.