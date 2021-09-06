İngiliz Ordusu’nda uyuşturucu skandalı

İngiltere merkezli The Sun gazetesi, İngiltere Ordusu’nun piyade alaylarından biri olan Yorkshire Alayı’nda ortaya çıkan uyuşturucu skandalını sayfasına taşıdı.

Sozcu.com.tr

İngiliz Ordusu’nun piyade alaylarından biri olan Yorkshire Alayı, uyuşturucu skandalıyla gündeme geldi.

İngiltere’de ordu tarihinin en büyük uyuşturucu skandalı olarak ortaya çıkan olayda, 19 askerin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yorkshire Alayı’ndan ismi açıklanmayan bir kaynak tarafından İngiliz The Sun gazetesine yapılan açıklamaya göre, testi pozitif çıkan askerlerin çoğunun yüksek rütbeli olduğu bildirildi.

EN BÜYÜK SKANDAL

Ordu tarihindeki en büyük uyuşturucu operasyonu olduğu belirtilen skandal ile ilgili olarak aynı kaynak; “Ordudaki üst düzey isimler oldukça öfkeli. Bu büyük bir güvenlik sorununa dikkat çekiyor.” dedi.

Kuzey Yorkshire, Alma Lines’da bulunan birlikteki askerler, yapacak yeterince şey olmadığından şikayet ettikleri için, ordudakilerin uyuşturucuya alıştığını savunuyor.

Ordudan yapılan açıklamada, iddialar doğrulanırken, ‘Ordu kendi saflarında uyuşturucu kullanımına asla müsamaha gösteremez. Bu isimler derhal ordudan uzaklaştırılacaktır.” dedi.

Bugüne kadar açıklanan resmi rakamlar, Silahlı Kuvvetler’de uyuşturucu kullanımının arttığını gösteriyor.

2019’da yayımlanan rakamlar, uyuşturucu testlerinde başarısız olduğu için 660 personelin işten çıkarıldığını ortaya çıkarmıştı.

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