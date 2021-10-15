İngiliz siyasetçi bıçaklandı

İngiltere Başbakanı Johnson’ın partisi Muhafazakarlar’dan siyasetçi David Amess ofisinde bıçaklandı.

Sozcu.com.tr

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Muhafazakar Partisi’nde görevli 69 yaşındaki siyasetçi David Amess’in bir kilisedeki görüşme sırasında bıçaklandığı duyuruldu.

Sky News’un son dakika gelişmesi olarak servis ettiği gelişmede Essex’teki Southend West’i temsil eden siyasetçiye ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığı kaydedildi.

1983 yılında parlamentoya seçilen ve “hayvan hakları” konusunda uzmanlaşan Amess’in bıçaklanması ülkede şok etkisi yarattı. İngiliz polisi saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Olay yerinde olan Muhafazakar siyasetçilerden John Lamb, “Halen kilisede ve bizim onu görmemizi istemiyorlar. Durumu ciddi gibi görünüyor” dedi.

Yetkililer Amess’in sağlık durumu ile ilgili bir bilgi vermedi.

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