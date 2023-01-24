İngiliz The Guardian’dan Fatih Terim sürprizi! Açıklandı

Normalde her yılın Aralık ayında duyuruluan ve bu yıl Kasım ayında başlayan Dünya Kupası’ndan ötürü açıklanması ertelenen ‘Yılın En İyi 100 Erkek Futbolcusu’ listesini belirleyecek jürideki isimler belli oldu.

FATİH TERİM SÜRPRİZİ

İngiliz The Guardian gazetesi bu seneki jüride sürpriz bir isme yer verdi. Jüride eski futbolculardan Patrik Andersson, Maicon gibi isimlerin yanı sıra teknik adamlar arasında Türkiye A Milli Takımı ve Galatasaray ‘ın eski teknik direktörü Fatih Terim de yer aldı.

AVRAM GRANT, EINARSSON…

Terim’in yanında Avram Grant ve İzlanda Teknik Direktörü Magnus Mar Einarsson da jüriye dahil oldu. Tüm dünyadan gazetecilerin de dahil edildiği jüride Türkiye’den Hürriyet Gazetesi yazarı ve BeIN Sports yorumcusu Uğur Meleke yer aldı.

ÇALHANOĞLU DA ADAYLAR ARASINDA

‘Yılın En İyi 100 Erkek Futbolcusu’ listesinin adayları arasında Inter’de forma giyen A Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’nun bulunduğu belirtildi.