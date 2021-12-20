İngiliz The Guardian’dan Türkiye yorumu: Ekonomik kriz etkisini gösteriyor

Türk Lirası’nın son haftalarda yaşadığı ani değer kaybı uluslararası kamuoyunun gündeminde yerini koruyor… İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Guardian, “Türkiye’nin ekonomik krizi etkisini göstermeye başlıyor” başlığıyla son yaşananları aktarırken, halktan da görüş aldı.

Sozcu.com.tr

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ile ilgili İngiliz The Guardian gazetesi kapsamlı bir haber/analiz yayınladı… Ruth Michaelson imzalı haberde gazeteye görüş veren bir vatandaşın, “İş var fakat para yok” yorumu başlıklara taşınırken, “Türkiye’deki ekonomik kriz etkisini göstermeye başlıyor. Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve artan enflasyonla birlikte Türkiye’de vatandaşlar adapte olmakla ve hayatta kalmakla mücadele ediyor” yorumu yapıldı.

“ALTINI VE DÖVİZİ OLMAYAN ETİ BIRAKTI”

Taksim’deki bir kuyumcu ismini söylemeden gazeteye konuştu. Kuyumcu, “Eskiden altın fiyatlarına haftada bir bakardım, şimdi günde kabaca 50 kere bakıyorum” dedi.

Gazete, “Türk vatandaşları, çılgınca Türk Lirası’nın değer kaybıyla mücadele için yollar bulmaya çalışıyor. Türk Lirası bu yıl değerinin yarısını kaybetti. Sadece Kasım ayında yaklaşık yüzde 30’unu kaybetti. Dövizi ya da satacak altını olmayanlar et tüketmeyi bıraktı ya da belediye destekli ekmek büfelerine gitti” yorumuna yer verdi.

BU AKŞAM YEMEKTE EKMEK, YOĞURT VE ÇORBA VAR

Kuyumcuların artık iki gram, bir gram ya da yarım gramlık tercih ettiğini aktaran The Guardian’a konuşan bir kuyumcu, “Birçok insan vitrindeki altınları görüp fiyat soruyor ve almıyordu. Ben de altınları vitrine koymayı bıraktım” diyor.

Türk Lirası’ndaki hareketliliğin düğün geleneklerini de etkilediğini ve artık gelin ve damada altın yerine döviz takıldığını da aktaran The Guardian’a konuşan bir kadın ise, “Bu akşam yemekte ekmek, yoğurt ve lahana çorbası var” yorumunu yaptı.

İngiliz gazete, “Hükümetin ekonomik ilerleme sözleri giderek Türk seçmende bir etki yaratmamaya başlıyor ve bu durum 2023’te öngörülen seçimde bir etki yaratacak gibi gözüküyor” yorumunu yaptı.

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