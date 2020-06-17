İngiliz The Telegraph, Katar Hayır Kurumu ile ilgili makalelerden dolayı özür diledi

DOHA (AA) – İngiliz The Telegraph gazetesi, Katar Hayır Kurumunun (Qatar Charity) terör örgütü olarak nitelendirildiği ve kurumla irtibatlı olan bir İngiliz derneğinin bağımsızlığının sorgulandığı makalelerinden dolayı özür diledi.

Katar Haber Ajansı QNA'da yer alan açıklamaya göre, The Telegraph, 17 Ağustos ve 19 Ekim 2019 tarihlerinde yayımladığı iki makale için özürlerini bildirdi.

Makalelerden birinin "Katar Hayır Kurumunun bağlantıları korku uyandırıyor", diğerinin de "Hapishane saldırısında öldürülen kadın, İngiliz hayır kurumu başkanı adına çalışıyordu" başlığıyla yayımlandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, makalelerde, İngiliz yardım kuruluşu Nectar Trust'un, Suudi Arabistan tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Katar Hayır Kurumu ile olan bağlantısından ötürü bağımsızlığının şaibeli hale geldiği savunulmuştu.

The Telegraph'ın özür beyanında, "Nectar Trust'un bağımsızlığında şüphe uyandıracak bir sebep yoktur ve İngiltere Yardım Kuruluşları Birliği, Katar Hayır Kurumunun terör örgütü olarak sınıflandırılmasının hiçbir yasal dayanağı olmadığını doğrulamıştır." ifadesine yer verildi.

Gazetenin, söz konusu makalelerin yayımlanmasından kaynaklanabilecek memnuniyetsizlik ve müşkil durumdan dolayı özür dilediği bildirildi.