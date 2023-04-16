İngilizler duyurdu: Wout Weghorst geri dönüyor

Sezon başında İngiltere Championship ekibi Burnley’den Beşiktaş’a transfer olan Wout Weghorst gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olmuştu.

Süper Lig’de oynadığı 16 karşılaşmada sekiz gol ve dört asistlik performans sergileyen Hollandalı yıldız devre arası transfer döneminde sürpriz bir şekilde Manchester United’ın yolunu tutmuştu.

PREMIER LİG’DE GOL SEVİNCİ YAŞAYAMADI

Manchester United Menajeri Erik ten Hag’ın sık sık şans verdiği Wout Weghorst, henüz ligde gol sevinci yaşayamadı. Premier Lig’de 10 maçta şans bulan Hollandalı yıldız sadece bir kez asist yapma başarısı gösterdi.

30 yaşındaki golcü sadece, UEFA Avrupa Ligi’nde Real Betis’e ve Caraboa Cup’ta ise Notthingam Forest filelerine gol atmayı başardı.

TEN HAG’DAN DESTEK MESAJI

Wour Weghorst tercihi sürpriz olarak nitelendirilen ve bu transferden dolayı sık sık eleştirilen Erik ten Hag geçtiğimiz günlerde yıldız oyuncuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Weghorst’un potansiyel olarak uzun vadeli planlarının bir parçası olup olmadığı sorulduğunda Hollandalı teknik adam, “Tabii ki. Futbolun birçok unsurunu gerçekten iyi yaptığını düşünüyorum. Wout bizim için gerçekten iyi bir iş çıkarıyor” demişti.

İNGİLİZ BASININDAN SÜRPRİZ İDDİA

İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, Hollandalı yıldız ile ilgili sürpriz bir iddiada bulundu.

Habere göre; Beşiktaş, Wout Weghorst’u yeniden kiralamak istiyor. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Burnley, yıldız ismi satmak istiyor, ancak Beşiktaş’a kiralanma olasılığının da yüksek olduğu vurgulandı.