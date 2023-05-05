İngilizlerin gözü Sacha Boey’de! Galatasaray’a astronomik teklif

Galatasaray’da beklenen oldu, Sacha Boey için teklifler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Sarı-Kırmızılı kulübün geçen sezon başında sadece 1 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Fransız sağ bek, performansıyla Avrupa devlerini peşine takmayı başardı.

Özellikle İngiltere Premier Lig temsilcisi Crystal Palace, uzun süredir Boey’yi yakından takip ediyor ve maçlarına temsilci gönderiyordu. Hazırlanan scout raporları doğrultusunda İngiliz kulübünün Galatasaray’a resmi teklif yapmaya karar verdiği öğrenildi.

Palace’ın gözden çıkardığı bonservis bedeli ise 20 milyon Euro civarında.

25 MİLYON EURO İSTENİYOR!

Sarı-Kırmızılı yönetim, sezon başında da transfer teklifleri alan Boey’den 1 sezon daha takımda kalmasını ve burada şampiyonluk yaşamasını istemişti. 22 yaşındaki futbolcu, şampiyonluk kupasını kaldırarak sözünü tutmak üzere. Bu nedenle yönetimden de transfer için vize bekliyor.

Ancak Sarı-Kırmızılılar, Boey’nin bonservisinden 25 milyon Euro geliyor bekliyor ve Crystal Palace’ın teklifine de bu yönde bir karşılık verileceği bildirildi. İngilizler bu isteği kabul ederse, bu yaz transfer büyük ihtimalle gerçekleşecek.