İngiltere 11 ülkeyi kırmızı seyahat listesinden çıkardı

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, kırmızı seyahat listesinden 11 ülkenin çıkarıldığını duyurdu.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, corona virüsü önlemleri kapsamında uluslararası seyahatler için geçerli olan kırmızı seyahat listesinde yer alan tüm ülkelerin Çarşamba gününden itibaren kırmızı listeden kaldırılacağını duyurdu.

Javid’in duyurusuna göre kırmızı listede yer alan 11 Afrika ülkesinin tamamı Çarşamba günü yerel saat ile 04.00’ten itibaren kırmızı listeden çıkarılmış olacak. Listeden çıkarılacağı duyurulan ülkeler arasında, Angola, Botsvana, Esvatini, Lesoto, Malavi, Mozambik, Namibya, Nijerya, Güney Afrika, Zambiya ve Zimbabve yer alıyor.

Javid yaptığı açıklamada, kırmızı listenin Omicron mutasyonunun yayılmasını engellemede “yavaş bir etkisi” olduğu gerekçesiyle bu kararın alındığını belirtti. Şu ana kadar kırmızı listede bulunan ülkelerden İngiltere’ye gelen yolcular 10 gün boyunca otel karantinası uygulayarak 2 bin 285 sterlin değerindeki otel masraflarını kendileri karşılıyordu.

PCR TESTİ UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEK

Javid, şu anda otel karantinası uygulayan kişilerin serbest bırakılıp bırakılmayacağına ilişkin veya paralarının iadesine ilişkin kesin bir açıklamada bulunmazken, İngiltere’ye gelen tüm yolcuların PCR testi yaptırma zorunlulukları konusunda herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti. Mevcut kurallara göre yolcuların aşı durumlarına bakılmaksızın İngiltere’ye geldikleri ilk 2 gün içinde PCR testi yaptırmaları gerekiyor.

Duyuruyu takiben Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yaptığı açıklamada, mevcut tüm test önlemlerinin yürürlükte kaldığını ve Ocak ayının ilk haftasında gözden geçirileceğini söyledi. Shapps, “Her zaman olduğu gibi tüm seyahat önlemlerimizi gözden geçiriyoruz ve halk sağlığını korumak için ihtiyaç duyulması halinde yeni kısıtlamalar getirebiliriz” dedi.

HÜKÜMETİN SEYAHAT SEKTÖRÜNE DAHA FAZLA DESTEK SAĞLAMASI GEREKEBİLİR

İngiltere’de seyahat endüstrisini temsil eden Seyahat Derneği ABTA, kırmızı listenin kaldırılmasını “mantıklı bir adım” olarak nitelendirirken, hükümeti test zorunluluğunu da kaldırmaya çağırdı.

Aynı şekilde British Airways gibi Birleşik Krallık’a kayıtlı uçuş firmalarını temsil eden Airlines UK’nin CEO’su Tim Alderslade, kırmızı listenin kaldırılmasının “tamamen mantıklı” olduğunu söyledi.

Alderslade, “Omicron’un burada yayılması göz önüne alındığında kırmızı liste gerekli değilse 2 doz aşılanmış yolculara bile uygulanan pahalı PCR testleri ve izolasyon gibi önlemler de gerekli değildir” dedi.

Alderslade, seyahatlere yönelik kısıtlamaların azaltılmadığı takdirde yeni yılda hükümetin havacılık sektörü için “daha fazla ekonomik destek” sağlaması gerekeceğini söyledi.

İlginizi Çekebilir Tüm varyantlara karşı etkili iğnesiz corona virüsü aşısı geliştirildi İlginizi Çekebilir Bir günde 10 doz corona aşısı oldu