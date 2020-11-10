İngiltere Başbakanı Johnson, ABD Başkanı seçilen Biden'la görüştü

LONDRA (AA) – İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ABD Başkanı seçilen Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Başbakanlık ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson, Biden'ı arayarak ABD Başkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Görüşmede, ülkeleri arasındaki "yakın ve eskiden beri süregelen ilişkileri ele alan" liderler, bu ilişkileri gelecek yıllarda NATO dahil olmak üzere ticaret ve güvenlik gibi alanlarda geliştirme taahhüdünde bulundu.

Johnson ve Biden, iklim değişikliğiyle mücadele, demokrasiyi teşvik etme ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından toparlanma gibi öncelikler üzerinde birlikte çalışma arzularını dile getirdi.

Johnson, Biden'ı gelecek yıl İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılacak COP26 iklim değişikliği zirvesine davet etti.

Liderler ayrıca İngiltere'nin 2021'de ev sahipliği yapacağı G7 Zirvesi sırasında yüz yüze görüşmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.