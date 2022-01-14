İngiltere Başbakanlık ofisi Kraliçe’den özür diledi

Başbakanlık sözcüsü, geçen sene Prens Philip’in ölümünün ardından düzenlenen içkili partiler nedeniyle Saray’dan özür dilendiğini aktardı.

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İngiltere Başbakanlığı, Kraliçe 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip’in ölümünden hemen sonra geçen sene başbakanlık konutunda düzenlenen partiler nedeniyle Buckingham Sarayı’ndan özür diledi.

İngiliz basını, ülkede corona virüs kısıtlamalarının sürdüğü ve Edinburgh Dükü Prens Philip’in yasının tutulduğu geçen nisanda Başbakanlık’ta iki parti yapıldığını yazmıştı. İçkili partilerde müzik eşliğinde sabahın erken saatlerine kadar dans edildiği belirtilmişti.

2020’de karantina tedbirlerine rağmen konutunda düzenlenen bir partiye katıldığı için istifa çağrılarıyla karşı karşıya kalan Başbakan Boris Johnson’ın ise geçen seneki bu partilere katılmadığı ifade edilmişti.

Başbakanlık sözcüsü, “Bu olayın ulusal yas döneminde gerçekleşmesi çok üzücü ve Başbakanlık Saraydan özür diledi” dedi.

İngiltere Başbakanı Johnson, önceki gün Avam Kamarası’ndaki konuşmasında, 2020’de ülkesinde corona virüs kısıtlamaları sürerken Başbakanlık Konutu’nun bahçesinde düzenlenen içkili bir partiye katıldığını itiraf etmiş ve özür dilemişti.

Bu açıklama, Johnson’a yönelik istifa çağrılarını daha da arttırdı.

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