İngiltere: Hastanede tedavi gören 250 Omicron vakası var

İngiltere’nin Başbakan Yardımcısı Dominic Raab corona virüsü salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu… Raab, “Hastanelerde tedavi gören en az 250 Omicron varyantı vakası bulunuyor. Harekete geçilmezse bu sayı artabilir” açıklamasını yaptı.

Sozcu.com.tr

Corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan türü olarak bilinen ve dünya genelinde vaka sayısının hızla arttığı Omicron varyantı ile ilgili dikkat çekici bir açıklama İngiltere’den geldi…

İngiltere Başbakan Yardımcısı Dominic Raab, bugün yaptığı açıklamada ülkede Omicron varyantı tespit edilen en az 250 hastanın hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu.

Raab, herhangi bir önlem alınmaması durumunda bu sayının “dramatik” bir şekilde artacağının da altını çizdi.

İngiltere’de dün Başbakan Boris Johnson, Omicron varyantı yüzünden bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

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