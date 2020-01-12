İngiltere ile İran arasında ‘büyükelçi’ krizi!

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, bakanlıktan yapılan açıklamada ‘‘Rob Macaire bugün Dışişleri Bakanlığı’na yasa dışı bir gösteriye katıldığı için çağırıldı” denildi.

İngiltere’nin İran Büyükelçisi, geçtiğimiz Çarşamba günü düşen Ukrayna Havayollarına ait uçağın İran tarafından yanlışlıkla vurularak düştüğünün İran Savunma Bakanlığı tarafından açıklanmasının ardından düzenlenen bir anma törenine katılmıştı.

Tören kısa sürede protesto gösterisine dönüşmüş, ardından büyükelçi gözaltına alınmıştı.

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İngiltere Macaire’nin Cumartesi günü kısa süreliğine gözaltına alındığını bildirmiş. İran basını da gözaltın nedenini ‘‘yasa dışı gösteriye teşvik etmek” olduğunu kaydetmişti.

Büyükelçi Macaire, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada amacının sadece olayda hayatlarını kaybedenlerle ilgili anma törenine katılmak olduğunu kaydetti.

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Olay, İngiltere’nin ve Almanya’nın tepkisini çekti. İki ülke de İran’ın Macaire’yi bir süreliğine de olsa gözaltına almasını protesto etti.

Yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angele Merkel’in konuyu telefonda görüştükleri ve olayı protesto ettikleri kaydedildi.

Bu arada İran’ın Devrim Muhafızları’na bağlı Besiç Milisleri de Tahran’daki İngiltere Büyükelçiliği’nin önünde büyükelçiliğin kapatılması talebiyle gösteri düzenledi.

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