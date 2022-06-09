İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in 96. doğum günü Ankara’da kutlandı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 96’ncı doğum günü, İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanlığında İhracattan Sorumlu Devlet Bakanı Mike Freer, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott’in katılımıyla düzenlenen resepsiyonla İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 96’ncı doğum günü kutlandı. Büyükelçi Chilcott resepsiyonda yaptığı konuşmada, Kraliçe’nin Birleşik Krallık ve 53 Milletler Topluluğu ülkenin devlet başkanı olduğunu belirterek “Britanya tarihinde hiçbir hükümdar bu kadar uzun süre hizmet vermemişti. Daha da önemlisi hiçbir hükümdar, halkına bu kadar iyi bir hizmet etmemişti” açıklamasında bulundu.

Kraliçe’nin bugüne kadar 100’ü aşkın ülkeye 21 binin üzerinde ziyaret gerçekleştirdiğini söyleyen Büyükelçi Chilcott, 112 devlet ziyaretine ev sahipliği yaptığını ve bunlar arasında 3 Türkiye ziyareti bulunduğunu dile getirdi. Chilcott, Türk cumhurbaşkanlarının da İngiltere’de Kraliçe’nin davetlisi olduğunu dile getirerek, “Kendi yurdunda ise Winston Churchill’den sekizde bir Osmanlı kanı taşıyan Boris Johnson’a kadar tam 14 Britanyalı başbakan ile çalıştı” ifadelerine yer verdi.

“KRALİÇE’YE UZUN VE SAĞLIKLI ÖMÜRLER DİLİYORUZ”

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı ise burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin yüzyıllar öncesine dayandığını belirterek, iki ülkenin NATO’da da önemli iki müttefik olduğunu kaydetti. İkili ticarette 20 milyar dolarlık bir hedef konduğunu bildiren Bakan Yardımcısı Kaymakcı, 3 bin 200 İngiliz firmasının Türkiye’de yatırım yaptığı bilgisini de verdi.

Kaymakcı, Kraliçe Elizabeth’in, Büyükelçilik bahçesine bir ağaç diktiğini de hatırlatarak, “Kraliçe’ye uzun ve sağlıklı ömürler diliyoruz. Biliyoruz, Kraliçe’nin bu bahçede de bir dikili ağacı var. Dolayısıyla Kraliçe’nin hafızası, enerjisi, dinamizmi ve kararlılığı her zaman bizim hafızamızda da kalacak” dedi.

Konuşmaların ardından Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri Davul Bandosu bir konser verdi. Ayrıca Başkent Ankara’nın simgesi Atakule, Türkiye ve İngiltere bayrağı renkleriyle aydınlatıldı. (İHA)

İlginizi Çekebilir Kraliçe’den fotoğraf yasağı İlginizi Çekebilir İngiltere’de Kraliçe II. Elizabeth’in hologramı halkı selamladı