İngiltere Kraliçesi, Omicron varyantı nedeniyle Noel yemeğini iptal etti

Birkaç ay önce eşi Prens Philip’i kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth’in Noel planları, Omicron’un etkisiyle vaka sayısında yaşanan hızlı artıştan etkilendi.

Sozcu.com.tr

İngiltere‘de artan Covid-19 vaka sayısı ve Omicron varyantıyla ilgili endişeler, Kraliyet ailesinin Noel planlarını da bozdu.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Omicron vakalarındaki hızlı artış nedeniyle her yıl düzenlediği geleneksel Noel öncesi öğle yemeğini iptal etti.

Üst düzey bir saray yetkilisi, “Kraliçe üzgün ama bunun doğru bir adım olduğuna inanıyor” dedi.

Buckingham Sarayı ise kararla ilgili açıklama yapmadı.

NİSANDA EŞİNİ KAYBETMİŞTİ

İngiltere basınına göre, Kraliçe, ailesiyle Sandringham’da yapmayı planladığı Noel tatili konusunda da sağlık uzmanlarıyla görüştükten sonra karar verecek. Kraliçe 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip, geçen nisanda 99 yaşında hayatını kaybetmişti.

İngiltere’de dün yeni Covid-19 vaka sayısı 77 bini aştı. Omicron varyantı nedeniyle hastanede tedavi görenlerin sayısıysa 15’e ulaştı.

İngiltere hükümetinin baş sağlık danışmanı Profesör Chris Whitty, bulaşıcılık etkisi yüksek Omicron varyantı nedeniyle halka Noel’de sosyal temasa dikkat etme çağrısı yaptı.

Whitty, günlük hastanede yatış sayısının, ikinci dalgadaki 4538 rakamını aşabileceğini vurguladı.