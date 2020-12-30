İngiltere, Oxford Üniversitesinin geliştirdiği Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi

ANKARA (AA) – İngiltere, Oxford Üniversitesinin İngiliz-İsveç ilaç firması Astra/Zenaca iş birliğinde geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını onayladı.

BBC'de yer alan habere göre, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), aşı adayının yaygın kullanım için güvenli olduğunu bildirdi.

Böylece Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği aşının ardından ikinci Kovid-19 aşısı tescillenmiş oldu.

MHRA, daha önce 2 Aralık'ta Biontech/Pfizer aşısının yaygın kullanımına onay vermişti. Aşı, dünyada sağlık kurumlarınca tescillenen ilk Kovid-19 aşısı olmuştu.

– Virüs vektörü yöntemiyle geliştirildi

Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü ile Oxford Aşı Grubu iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan aşı, "virüs vektörü" olarak adlandırılan yöntemle geliştirildi.

"AZD1222" aşı adayı, soğuk algınlığına yol açan bir adenovirüsün zayıflatılmış ve kendini çoğaltamayan versiyonunu içeriyor. Bileşimine Kovid-19'un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteininin DNA'sı eklenen adenovirüs, enzimin yapay olarak ortaya çıkmasını ve vücudun buna karşı koruyucu antikor üreterek gerçek virüse karşı bağışıklık kazanmasını amaçlıyor.

Aşının klinik denemeleri nisanda başlamış, 2'nci ve 3'ncü aşama klinik denemeleri İngiltere ve Hindistan'da yürütülmüştü. 30 bin gönüllünün katıldığı 3'ncü aşama denemeler Brezilya, Güney Afrika ve ABD'ye genişletilmişti.

Oxford Üniversitesi, 23 Kasım'da yaptığı açıklamada, halen devam eden üçüncü aşama denemelerin ilk sonuçlarına göre, potansiyel Kovid-19 aşısının ise tek doz uygulanması halinde yüzde 70, önce yarım doz, ardından tam doz uygulanması halinde ise yüzde 90 seviyesinde etkili olduğu bildirmişti.

ABD, aşıdan 300 milyon doz, İngiltere 100 milyon doz ve Avrupa Birliği (AB) ise 400 milyon doz satın almak üzere ön anlaşmalar yapmıştı.