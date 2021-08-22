İngiltere, Türkiye’deki ‘Afgan mülteci’ planını açıkladı, siyasetçilerden tepki yağdı

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın ‘Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde Afgan mülteciler için merkezler kurma planı’ yaptıklarını açıklamasına muhalefetten tepki yağdı. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun bu konuda iktidara yaptığı uyarıları hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Hepiniz yalancısınız. Kılıçdaroğlu ilk günden bu yana doğruları söylüyor. Türkiye, AKP tarafından dünyanın mülteci kampı yapılmak isteniyor” dedi.

Sozcu.com.tr

İngiliz medyasında bir gazetede makale kaleme alan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ülkenin Afgan mültecilerle ilgili planını açıkladı. Wallace, Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde Afgan mülteciler için merkezler kurma planı yaptığını belirtti. Ben Wallace’ın açıklamaları, İngiliz medyasında geniş yer buldu.

KILIÇDAROĞLU: KİMSEYİ BİZİM TOPRAKLARIMIZA BU USULLE GETİREMEZSİNİZ

Ben Wallace’ın açıklamalarına Türk siyasetçilerden tepki yağdı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir soru yönelterek, İngiltere’ye seslendi. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Gelişmelere dair sizi bilgilendirmeye devam ediyorum. İngiltere Savunma Bakanı Wallace, kendilerine hizmet etmiş Afganlara, Türkiye’de “mülteci merkezleri” kuracaklarını ilan etti ve Afganları ülkemize davet etti. Kendilerine mülteci seçecekler, kalanlar ülkemizde bırakılacak.

* Şimdi Erdoğan’a sorum şu: “Ben anlaşma yapmadım” dediğin ülkeler, artık Türkiye Cumhuriyeti’nin fikrini alma ihtiyacı dahi duymadan bunları söyleyebilecek hale mi geldi? Yoksa anlaşma yaptın diye mi bu kadar cüretkârlar? Hangisi doğru? Bir kere dürüst ol Erdoğan!

* İngiltere’ye de buradan sesleniyorum: Size hizmet eden Afganları ölüme terk etmiş olmanız insanlık dışıdır. Ancak şu konuda emin olun ki, sizin sorumsuzluğunuzun ceremesini halkımız mahallesinde çekmeyecek. Kimseyi bizim topraklarımıza bu usulle getiremezsiniz!

AKŞENER’DEN ERDOĞAN’A: ŞİMDİ DE İNGİLİZLERİN TAŞERONU MU OLUYORSUN?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de ”Koltuğu kurtarmak için şimdi de İngilizlerin mi taşeronu oluyorsun Sayın Erdoğan” mesajını paylaştı.

“HEPİNİZ YALANCISINIZ”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu konuda daha önceden yaptığı uyarıları hatırlatan CHP İzmir Milletvekli Tuncay Özkan ise “Hepiniz yalancısınız. Kılıçdaroğlu ilk günden bu yana doğruları söylüyor. Türkiye, AKP tarafından dünyanın mülteci kampı yapılmak isteniyor. İşte ispatı” sözleriyle iktidara tepki gösterdi.

“TÜRKİYE, AVRUPA’NIN GÖÇMEN DEPOSU DEĞİLDİR”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Türkiye, Avrupa’nın göçmen deposu değildir” ifadelerini kullanırken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise, “Müstemleke olduğumuzu bilmiyorduk. Böyle bir anlaşma var ise bizlerin niye haberi yok? Hayır, böyle bir anlaşma yok diyorsanız, bunlar bu cesareti nereden buluyorlar?” diyerek İngiltere Savunma Bakanı’nın açıklamalarına tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU UYARMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Avrupa’nın sığınmacılara tutumu konusunda sık sık uyarılarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, “Ben ne mültecilerin sömürülmesine ne de güzel ülkemizin emperyalistlerin mülteci hapishanesine dönüştürülmesine razıyım” diyerek, “Brüksel’in Afganistan’dan kaçan sığınmacıları Avrupa’dan uzak tutmak için, Türkiye’ye yeni bir rüşvet paketi önerme hazırlığı var. Bu sefer rakamlar, 500 bin ile 1 milyon arasında Afgan mülteci riskini gösteriyor” demiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Sakın tenezzül bile etme o paraya!” ifadeleriyle seslenmişti.

Yine bir başka açıklamasında Kılıçdaroğlu, “ABD yetkililerin yaptıkları açıklamalardan biz bunları öğreniyoruz; Afgan mültecilerin Türkiye’ye geldiğini, burada tutulacağını, hükümet yetkilileri ile görüştüklerini görüşmelerin gizli tutulduğunu bütün bu ayrıntıları verdiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sığınmacı kampı değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sığınmacıların deposu haline getirilemez” şeklinde konuşmuştu.

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