İngiltere, ülkeye gelen tüm yolculara test zorunluluğu getirdi

İngiltere hükümeti, Covid 19’un Omicron varyantının yayılmasını önlemek amacıyla, yurt dışından ülkeye seyahat edeceklere Covid testi zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, İngiltere’ye girişte test zorunluluğunun 7 Aralık’ta yerel saatle 04.00’ten itibaren uygulamaya konacağını belirtti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, bu tarihten itibaren ülkeye seyahat eden 12 yaşından büyük yetişkinlerin, hızlı antijen testi veya PCR testi ile corona olmadıklarını belgelemeleri gerekecek.

Mevcut kurallar, ülkeye giriş yapan kişilerden test istemiyor, ancak iki gün içinde yapacakları corona testi negatif çıkana dek kendilerini karantinaya almasını gerektiriyordu.

“YENİ BİR DALGAYI ÖNLEMEK İÇİN ÇOK GEÇ”

Hükümet’in pandemi danışmanlarından Profesör Mark Woolhouse, ülkede Omicron varyantının hızla yayıldığını, alınan yeni seyahat önlemlerinin yeni bir dalgayı önlemede “çok geç” kaldığını söyledi.

Woolhouse, bu önlemler için “at kaçtıktan sonra ahır kapısını kapatmaya benziyor” dedi.

Woolshouse, BBC’Den Andrew Marr’a yaptığı açıklamada, ülkeye dışarıdan gelen Omicron vakalarının “önemli” olmakla birlikte, asıl dalganın toplum içi yayılmadan kaynaklanacağını vurguladı.

Seyahat şirketleri, seyahat öncesi Covid testi zorunluluğunu “sektöre vurulan bir darbe” olarak eleştirdi.

NİJERYA DA KIRMIZI LİSTEYE EKLENDİ

İngiltere ayrıca yarından itibaren Nijerya’yı da kırmızı listeye ekleyeceğini açıkladı.

Önceki hafta Güney Afrika’da tespit edilen Omicron varyantının ardından İngiltere 10 Afrika ülkesini kırmızı listeye eklemişti.

Bu ülkelerden seyahat edenlerin İngiltere’ye varışta 10 gün otelde karantinaya girmesi gerekiyor.

Birleşik Krallık’ta tespit edilen Omicron vakalarının sayısı 160’a ulaştı.

Varyantın yayılmasını önlemek amacıyla bilim insanlarının tavsiyesi doğrultusunda üçüncü doz takviye aşıların uygulamasını hızlandırma kararı alındı.

Hükümetin kararı doğrultusunda, 18 yaş üstü herkes üçüncü doz aşı olabilecek.

Bilim insanları, çok sayıda mutasyon içeren Omicron varyantının, mevcut Delta varyantından daha hızlı yayılabileceğine dair endişeler dile getiriyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni Covid-19 varyantı Omicron’un görüldüğü ülke sayısının her gün arttığını belirterek, tüm ülkeleri “hazırlıklı olmaları” yolunda uyardı.

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