İngiltere ve Danimarka’dan Türkiye’ye uçuşlar yeniden başlıyor

Corona virüsü pandemisi nedeniyle İngiltere ve Danimarka’dan Türkiye’ye uçuşlar bir süredir gerçekleştirilmiyordu. Konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, otoritelerce alınan kararla birlikte belirtilen ülkelerden Türkiye’ye uçuşların yeniden başlayacağını açıkladı.

“TÜRKİYE’YE UÇUŞLAR AÇILIYOR”

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İngiltere ve Danimarka’dan Türkiye’ye uçuşlar açılıyor. Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi negatif olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka’dan Türkiye’ye yolcu gelişine müsaade edilecektir. Lütfen seferlerimizi takip ediniz” ifadelerine yer verdi.

HİNDİSTAN’DAN GELECEK YOLCULARA KARANTİNA UYGULAMASI

Öte yandan corona virüsü tedbirleri kapsamında 22 Nisan’dan itibaren Hindistan’dan Türkiye’ye gelecek yolcular için de negatif PCR testinin yanı sıra, valiliklerin belirlediği yerlerde 14 gün süreyle karantina uygulanması kararının alındığı öğrenildi. Tedbir, son 10 gün içerisinde Hindistan’a bulunmuş tüm yolcular için uygulanacak.

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