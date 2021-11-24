İngiltere’de 2020’de 16 yaş üzeri her 3 kadından 1’i tacize uğradı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), geçtiğimiz yıl İngiltere’de 16 yaşından büyük her 3 kadından 1’inin tacize uğradığını ve ülkede kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin kalıcı etkisine ilişkin bu oranın ise 3’te 2’ye yükseldiğini duyurdu.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi tarafından, İngiltere’de tacize ve şiddete maruz kalan kadınlara ilişkin hazırlanan rapor yayınladı. ONS tarafından yayınlanan raporda, İngiltere’de geçtiğimiz yıl 16 yaşından büyük her 3 kadından 1’inin tacize uğradığı kaydedildi.

ONS, hazırladığı raporunda ülkede kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin kalıcı etkisine ilişkin bir araştırmayı takiben kaydedilen verilerde, 16 ila 34 yaşları arasındaki 3 kadından 2’sinin bu durumdan etkilendiğini belirtti.

“TAHMİNİ 1.6 MİLYON KADIN AİLE İÇİ İSTİSMARA MARUZ KALDI”

Polis tarafından, Mart 2020’de sona eren 1 yıllık süreç içinde kaydedilen suç verilerine göre İngiltere ve Galler’deki tüm yetişkin kadın cinayet kurbanlarının yüzde 46’sının aile içi cinayet sonucu hayatını kaydettiği belirtilen raporda, “Geçtiğimiz yıl İngiltere ve Galler’de 16 ila 74 yaşları arasındaki tahmini 1,6 milyon kadın aile içi istismara maruz kaldı ve 18 ila 74 yaşları arasındaki yaklaşık 5,1 milyon kadın ise çocukken bir tür istismarın kurbanı oldu. Trajik bir şekilde, Mart 2020’de sona eren 1 yıllık süreçte, aile içi cinayet nedeniyle 81 kadın öldürüldü” denildi.

Ayrıca kadınların ve kız çocuklarının yaşadıklarının bazen gizli tutulduğu ve bu deneyimlerin, zorlayıcı ve kontrol edici davranış veya istismar gibi kötü muameleler de dahil olmak üzere fiziksel şiddetle sınırlı kalmadığına dikkat çekilen raporda, “Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin hayatta kalanlar ve onlara yakın insanlar üzerinde uzun vadeli derin etkileri olabilir” ifadeleri kullanıldı.

ONS, tecavüze veya tecavüz girişimine maruz kalan kadınların yaklaşık yüzde 63’ünün zihinsel veya duygusal sorunlar yaşadığını ve yüzde 10’unun bunun sonucunda kendilerini öldürmeye çalıştıklarının altını çizerken, ONS Suç ve Adalet Merkezi Başkanı Meghan Elkin yaptığı açıklamada, yürütülen araştırmanın sonucunda bu suçların kadınlar ve kızlar üzerindeki etkisinin önemli ve genellikle uzun süre etkili olduğunun tespit edildiğini aktardı.

İlginizi Çekebilir Finlandiya Başbakanı Marin’den Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na ödül