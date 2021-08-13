İngiltere’de 3 yaşındaki çocuk ve bir polis memuru evde ölü bulundu

İngiltere’de polis, ihbar üzerine gittikleri evde hareketsiz halde buldukları 3 yaşında bir çocuk ile bir polis memurunun hayatını kaybettiğini belirledi.

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İngiltere’deki Worcestershire’e bağlı Kidderminster kasabası esrarengiz bir olaya sahne oldu. İngiltere polisi, ihbar üzerine gittikleri evde 2 kişinin cesediyle karşılaştı.

Cesetlerin 3 yaşında bir çocuğa ve 39 yaşındaki bir erkeğe ait olduğunu belirten polis, 39 yaşındaki adamın bölgede görev yapan bir polis memuru olduğunun belirlendiğini ifade etti.

Emniyet Müdür Yardımcısı Rachel Jones olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydederek, “Bu haberi büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Ölüm nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte açıkça trajik bir olay, memurun ailesi, arkadaşları ve meslektaşlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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