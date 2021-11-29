İngiltere’de 60 kişi, kar nedeniyle barda 3 gündür mahsur: Ayrılmak istemiyorlar

İngiltere’nin en yüksekteki barı Tan Hill Inn’de üç gündür mahsur kalan 60 kişiye bugün ulaşıldı. Barın sahibi, herkesin çok mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini söyledi.

Deniz seviyesinden 528 metre yükseklikte bulunan ve İngiltere’nin en yüksek barı olan Yorkshire Dales’deki Tan Hill Inn’de müzik grubu Oasis’i dinlemeye giden 60 kişi üç gündür mahsur.

Barın sahibi Nicola Townsend, pazartesi sabahı bir kar küreme aracının bara ulaşmayı başardığını belirtirken, 4×4 araba sahiplerinin yavaş yavaş bardan ayrılmaya başladığını duyurdu.

‘OLDUKÇA İYİ BİR DOSTLUK KURDUK’

Terk edilmiş araçlar ve düşen güç kabloları yoğun kar yağışıyla birleşince yolu açmak imkansız hale gelmiş, yaklaşık 60 kişi Tan Hill Inn barında mahsur kalmıştı.

Kuzey Yorkshire İlçe Meclisi sözcüsü yaptığı açıklamada “Tarım müteahhitlerimiz karı temizledi ve yol trafiğe açıldı.” dedi.

İngiliz basınında yer alan haberler e göre, ülkenin kuzeyindeki Yorkshire Dales bölgesinde bulunan Tan Hill Inn barının yöneticisi Nicola Townsend, herkesin moralinin gerçekten iyi olduğunu, hatta bazılarının bardan ayrılmak istemediğini belirterek, “Oldukça iyi bir dostluk kurdular, büyük bir aile gibi oldular” dedi.Bayan Townsend, bazı önceden rezerve edilmiş konuklar da dahil olmak üzere yaklaşık 60 kişinin hafta sonunu handa geçirdiğini, ancak birkaçının Pazar akşamı 4X4’lerde ayrılabildiğini söyledi.

Barda mahsur kalan Ragbi ligi yorumcusu Martin Overton, ‘kendini harika hissettiğini’ ancak bir sonraki sefere ‘biraz giysi ve birkaç kürekle geleceğini’ söyledi. Mahsur kalanlar arasındaki bir kadın da çoğu kişinin kurtarıldıktan sonra da uzun süre iletişim halinde kalacağını hissettiğini belirtti.

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