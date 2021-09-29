İngiltere’de akaryakıt krizi büyüyor: İnsanlar birbirine giriyor

İngiltere’de akaryakıt krizi hem büyüyor hem de halkı huzursuz etmeye devam ediyor… Bugün ülke genelindeki birçok benzin istasyonunda uzun kuyruklar oluşurken, insanlar arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.

Sozcu.com.tr

İngiltere, Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci sonrasında akaryakıt kriziyle baş etmeye çalışıyor… Kamyon şoförü bulma konusunda yaşanan sıkıntıların ardından ülkede akaryakıt stoklarında büyük bir sorun yaşanıyor.

İngiliz yetkililerin “panik alımı yapmayın” çağrısına rağmen bugün başkent Londra’daki akaryakıt istasyonlarında hem uzun kuyruklar oluştu hem de insanlar arasında yaşanan tartışmalar alevlenerek kavgaya dönüştü.

İngiliz Daily Mail gazetesi, “Benzin istasyonları önünde kavgalar çıktı, insanlar yasa dışı bir şekilde benzinleri çöp poşetlerine doldurdu, ambulanslar bile yolda kaldı” ifadelerini kullandı. Gazete, ordunun tanker kullanma eğitimine başlandığını yazarken bu krizin bir ay sürebileceğinden endişe edildiğinin de altını çizdi.

İngiliz basınında yer alan görüntülerde bir adamın, benzin istasyonu dışındaki bir sürücüyü bıçakla tehdit ettiği görülürken bazı bölgelerde de panik içindeki tüketicilerin birbirleriyle kavga ettiği aktarıldı.

İlginizi Çekebilir İngiltere’de kriz büyüyor: Başbakan, orduyu devreye sokabilir İlginizi Çekebilir İngiltere Nusret’i tartışıyor: 8 bin 500 TL’ye biftek İlginizi Çekebilir İngiltere’de kamyoncu krizi büyüyor: Petrol istasyonları boşaldı, yabancı şoförlere vize verilecek