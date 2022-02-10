İngiltere’de Başbakan Johnson’ın başı Partygate skandalı ile dertte: 50 kişi sorgulanacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un başbakanlık konutu Downing Street 10 numarada Covid-19 kısıtlamalarını ihlal ederek partiye katılmasının basına yansımasıyla İngiliz polisi konuyla ilgili soruşturma açtığını duyurmuştu. Partygate ismiyle anılan ihlalleri soruşturduğunu belirten İngiliz polisi, dün 50 kişiyi sorgulayacaklarını açıkladı.

İngiltere polisi (MET), dün yaptığı açıklamada Downing Street ve Whitehall’da Covid-19 düzenlemelerinin ihlal edildiği iddialarını araştıran dedektifler, bu hafta sonuna kadar söz konusu olaylara katıldığına inanılan kişilerin görüşlerini almak için iletişime geçmeye başlayacak denildi.

Polis, Covid-29 kısıtlamalarının ihlal edildiği 8 farklı olayı soruşturduğunu belirterek dedektiflerin 500den fazla belge ile 300den fazla görseli incelediğini ifade etti.

HILLMAN OPERASYONU

Polisin Hillman Operasyonu ismini verdiği soruşturmada, corona virüsü düzenlemelerinin makul bir mazeret olmaksızın ihlal edilmesi tespit edilirse sabit bir ceza bildirimi yapılacağı ayrıca ifade edildi.

PARTYGATE SKANDALI

Skandal, Başbakan Boris Johnsonun Downing Street 10 numarada Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal ederek partiye katıldığını gösteren bir fotoğrafın Daily Mail gazetesi tarafından yayınlanmasından sonra basına yansıdı.

Partygate ismi, ABD’de eski Başkan Nixon’un istifasıyla sonuçlanan Watergate skandalından esinlenerek İngiliz basını tarafından konuldu. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1972-1974 yılları arasında Başkan Richard Nixon yönetimi muhalefet partiyi gizlice dinletmesi ve devam eden olaylar zincirinin basına yansımasıyla patlak verdi ve Nixon başkanlıktan istifa etti. O günden itibaren politika alanında patlak veren skandalların isminin sonuna gate kelimesi konulmaya başlandı.

İlginizi Çekebilir İngiltere’de elektrik faturalarında tasarruf için akıllı sayaç sistemi dönemi İlginizi Çekebilir Avrupa’da Lassa ateşi tehlikesi: Nijerya’dan sonra İngiltere’de de görüldü