İngiltere’de denizanası istilası alarmı: Zehri ölümcül olabilir

İngiltere sahillerinde karaya vuran ‘Physalia physalis’ türü denizanaları yetkilileri alarma geçirdi.

Sozcu.com.tr

İngiltere sahilleri karaya vuran ölümcül denizanası istilası altında. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Lancashire ve Southport’ta ‘Physalia physalis’ olarak bilinen mavi renkli denizanaları görüldü.

Sahildeki manzarayı sosyal medyada paylaşan Lancashire’dan Becky Clarke, “Bu sabah Preesall’da kumsalda yürürken birkaç Physalia physalis türü denizanası buldum” ifadelerini kullandı.

Clarke’ın paylaşımına kısa sürede yenileri eklenirken, pek çok kişi söz konusu denizanalarının zehirle kaplı olduğunu ve ölü olduklarında dahi tehlikeli olduklarını söyledi.

Kraliyet Ulusal Cankurtaran Kurumu (RNLI) da konuyla ilgili uyarıda bulundu. Kendilerine gelen pek çok bildirim olduğunu belirten RNLI yetkilileri, Physalia physalis ile karşılaşılması durumunda dokunulmaması gerektiğini, zehrinin ölümcül sonuçlara yol açabileceği belirtildi.

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