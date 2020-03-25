İngiltere’de halk ‘corona’ dinlemedi!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan kararla birlikte İngiltere genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.

Marketler ve eczaneler faaliyetlerine devam ederken yasağın açıklandığı günden itibaren İngiltere genelindeki marketlerde ve devlet kurumlarının önünde kuyruklar oluşmaya başladı.

Londra’nın en ünlü marketlerinin önünde müşteriler uzun kuyruk oluştururken alınan karara göre, markete bir kişinin girmesi için içeride bulunan bir kişinin dışarı çıkması gerekiyor.

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GÜNDE 1 DEFA SOKAĞA ÇIKMAK SERBEST

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın açıkladığı karar sonrasında halka günde bir defaya mahsus olmak şartıyla sokağa çıkma hakkı verilirken 2 kişiden fazla gerçekleştirilen etkinliklere ve buluşmalara yasak getirildi.

Acil durum olmadığı veya market alışverişi yapılmadığı sürece vatandaşlara evde kalması gerektiğini belirten Başbakan Jonhson, “Polisimize gerekli bulması halinde yetki kullanma hakkı verilmiştir” açıklamasını yaptı.

Londra’nın en ünlü caddelerinden biri olan Fenchurch Caddesi’nde banklarda oturan vatandaşlar da polis tarafından evlerine dönmeleri gerektiği yönünde uyarıldı. (İHA)

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