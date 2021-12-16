İngiltere’de korkulan oluyor: Vaka sayısı peş peşe rekor kırdı

İngiltere’de Covid-19’un salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısını ulaşıldı. Son 24 saatte 88 bin 376 yeni vaka tespit edildi.

Sozcu.com.tr

İngiltere‘de Covid-19 salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Omicron mutasyonunun hızla yayıldığı ülkede, son 24 saatte 88 bin 376 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 11 milyon 97 bin 851’e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 146 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 146 bin 937’ye ulaştı.

SAĞLIK SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

İngiltere hükümetinin Baş Sağlık Danışmanı Chris Whitty yaptığı açıklamada, Covid-19 vakalarındaki rekor artışın sağlık hizmeti üzerindeki baskıyı artırdığını ifade ederek, Omicron’un çok bulaşıcı olduğunu ve diğer mutasyonlara göre hastalığı hafif geçirtmesine rağmen hastaneye başvurularda artışın olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Whitty, ancak aşıların yoğun bakıma kabul sayısını azaltabileceğini ve hastanede geçirilen süreyi kısaltabileceğini açıkladı.

İngiltere’de önceki gün 78 bin 610 vaka tespit edilmesi ile salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına kayıtlara geçmişti.

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