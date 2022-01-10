İngiltere’de ‘monarşi sona ersin’ kampanyası başlatılıyor

İngiltere’de monarşinin kaldırılmasını destekleyen “Republic (Cumhuriyet)” adlı grup, Kraliçe’nin tahta çıkışının 70’inci yıldönümünde yeni bir adım atmaya hazırlandıklarını duyurdu. İngiltere’de son dönemde gençlerin de desteğini alan ekip ‘monarşi kaldırılsın’ kampanyası başlatacak.

Kraliçe Elizabeth tahttaki 70’inci yılını kutlarken, yapılacak törenler öncesi İngiliz cumhuriyetçi vekillerden dikkat çeken bir hareket geldi.

Reuters, İngiliz cumhuriyetçilerin monarşiyi sona erdirmek için bir kampanya başlatmaya hazırlandığını duyurdu.

Dünyanın en yaşlı ve en uzun süre tahtta kalan hükümdarı 95 yaşındaki Elizabeth, gelecek ay egemen olarak yedinci “on yılını” kutlayacak ve Buckingham Sarayı, Haziran ayında gerçekleşmesi planlanan Platinum Jübile’si için dört günlük kutlamalar için de planlar hazırlıyor.

‘BAŞKA BİR 70 İSTEMİYORUZ’ KAMPANYASI

Ancak monarşi karşıtı grup olan Republic, Kraliyete son verilmesi çağrısında bulunan “Başka Bir 70 İstemiyoruz” kampanyasını başlatacaklarını açıkladı.

İngiltere’de monarşinin kaldırılması yönünde kampanya yürüten “Republic (Cumhuriyet)” adlı gruptan Graham Smith, “Bir azınlık, kraliçenin yetmiş yıllık saltanatını kutlamak isteyecek olsa da, hepimiz artık geleceğe bakmalıyız. Kral Charles’ın geleceği de pek parlak değil. Bu duruma karşı her zaman demokratik bir alternatif var” dedi.

PRENS CHARLES’A YÖNELİK BASKILAR ARTIYOR

Smith, “Anayasamız hakkında ciddi bir tartışma başlatmanın, Charles’ın ülkenin sunabileceği en iyi kişi olmadığını ve bir ulus olarak devlet başkanımızı seçme konusunda oldukça yetenekli olduğumuzu kabul etmenin zamanı geldi.” dedi.

Anketler, İngiltere’deki insanların büyük çoğunluğunun monarşiyi desteklediğini ve Kraliyet ailesinin oldukça popüler olduğunu gösteriyor. Ancak Kraliçe’nin en büyük oğlu ve varisi Charles pek sevilmezken, son yapılan anketler genç İngilizler arasında artan cumhuriyetçi duyarlılığının arttığını gösteriyor.

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