İngiltere'de normalleşmede ilk adım bugün atılıyor

LONDRA (AA) – İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilen kısıtlamaların bugün bir kısmı kaldırılarak, sosyal hayatta normalleşme yolunda ilk adım atıldı.

Hükümetin yol haritasına göre, bugün başlayan normalleşmenin ilk aşamasıyla artık insanların dışarıda daha fazla zaman geçirmesine izin verilecek.

Vatandaşlar parklarda güneşlenebilecek, piknik yapabilecek ve balık tutabilecek. Katı sosyal mesafe kurallarına uymaları ve aralarında 2 metre bırakmaları şartıyla başka bir hane üyesiyle görüşülebilecek.

Tenis kortları, golf kulüpleri ve basketbol sahaları dahil açık hava spor tesisleri yeniden açılacak. Bu yerlerde kişiler tek başlarına, hane halkı üyeleri ve sosyal mesafe kurallarına bağlı kalarak başka biriyle oyun oynayabilecek. Gün içinde istenildiği kadar dışarıda egzersiz yapılabilecek.

Ayrıca kırsal alanlara, milli parklara ve plajlara gidilebilecek, dışarıda vakit geçirmek şartıyla mesafe sınırı bulunmadan seyahat edilebilecek. Toplu taşıma araçlarından kaçınılması tavsiye edildiğinden bu gibi seyahatler ancak özel araçlarla yapılacak.

Evde çalışmaları mümkün olmayan inşaat veya fabrika işçileri gibi çalışanlar, iş yerlerinde güvenlik prosedürlerinin sağlanması şartıyla işbaşı yapabilecek.

– Devam eden yasaklar

Tatile çıkılamayacak, yazlık evlerde kalınamayacak, yardım etmek amacıyla olmadığı sürece arkadaşlar veya hane halkı olmayan aile üyelerinin evlerine gidilemeyecek.

Halka açık havuzlarda yüzülmeyecek, çocuk bahçeleri veya açık hava spor salonlarından yararlanılamayacak. Kapalı spor salonları, kapalı yüzme havuzları, kapalı eğlence merkezleri veya tesisler kullanılamayacak.

Barlar, gece kulüpleri, restoranlar ve tiyatrolar gibi işletmeler kapalı kalmaya devam edecek.

Kuralları ihlal edenlere verilen para cezası, 60 sterlinden 100 sterline çıkarılacak. Her ihlalde bu miktar katlanacak ve 3 bin 200 sterline kadar para cezası kesilebilecek.

– İkinci aşamada okullar, üçüncü aşamada oteller

Plana göre 1 Haziran'da geçilecek ikinci aşamada, bazı mağazalar açılabilecek ve ilkokuldan başlamak üzere öğrenciler dersbaşı yapacak.

Temmuz ayında başlaması planlanan üçüncü aşamada da güvenli olmaları ve sosyal mesafe kurallarını uygulamaları şartıyla oteller ve halka açık yerler yeniden açılacak.

– Karantina kararları

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan ve 16 Nisan'da uzatılan kısıtlamalar kapsamında insanlar, sokağa sadece temel ihtiyaçlar için alışveriş, günde bir kez egzersiz, evden yapılamaması durumunda işe gitmek ve başkalarına yardım etmek için dışarı çıkabiliyordu.

Sadece marketler, eczaneler ile paket servisi yapan restoranların hizmet verebildiği ülkede tüm sosyal etkinlikler de yasaklanmıştı.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 32 bini geçtiği İngiltere, ölüm sayısı bakımından dünyada ABD'den sonra ikinci, Avrupa'da ise birinci sırada bulunuyor.