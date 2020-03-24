İngiltere’de pes dedirten görüntü! Yasağın üzerinden saatler geçmeden…

Corona virüsü ortaya çıktığı Çin’de etkisini yitirmeye başlasa da, Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde can almaya devam ediyor. İngiltere’de aldığı önlemlerin yetersiz olduğu noktasında yoğun eleştiriler alan Başbakan Boris Johnson, dün bir dizi yeni kısıtlama açıklamıştı.

Bu kapsamda sokağa çıkmak sınırlandırılırken, vatandaşlardan market ve eczane gibi ihtiyaçların dışında evde kalınması istenmişti. İmkanı olanların evden çalışmasını isteyen yetkililer, işe gitmek zorunda olanların dışında toplu ulaşımdan da uzak durulmasını vurgulamıştı.

İngiltere’de yeni önlemlerin açıklanmasının ardından bu sabah başkent Londra’da çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yasağa aldırış etmeyen vatandaşlar, metrolarda dip dibe yolculuk etti.

Görüntüler üzerine Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da harekete geçti. Can kaybını önlemek için vatandaşları duyarlı olmaya çağıran Khan, sosyal mesafeye dikkat vurgusu yaptı.

Öte yandan yalnızca kritik önemdeki işlerde çalışanların toplu ulaşımı kullandığından emin olunması için metrolarda kimlik kontrollerinin yapılmaya başlanacağı öğrenildi.

Britanya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 335 olarak kayıtlara geçti. Toplam vaka sayısı ise 6 bin 650 olarak bildiriliyor.

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