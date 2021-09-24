İngiltere’de petrol krizi: “En kötüsüne hazırlıklı olun!”

İngiltere’de ‘kamyon sürücüleri’nin eksikliği nedeniyle ortaya çıkan petrol krizi nedeniyle bazı benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşurken, bazıları da tamamen kapatıldı. Hükümet, bu duruma Brexit’in neden olduğu iddialarını reddederken, gıda sektöründe de tehlike çanları çalıyor.

Sozcu.com.tr

İngiltere’de kamyon şoförü eksikliğinin tetiklediği petrol krizi büyüyor. Brexit sonrası bir çok Avrupa vatandaşının İngiltere’den ayrılması üzerine ülkede nakliye sektörü en zor dönemlerinden birini yaşıyor. İngiltere’de ortaya çıkan şoför eksikliği nedeniyle, büyük petrol firmaları, benzin ve dizel teslimatlarını yapamadıklarını açıkladı.

PETROL FİYATLARI TAVAN YAPTI

Petrol devi BP yaptığı açıklamada, kamyon sürücüsü sıkıntısı nedeniyle İngiltere’deki bazı benzin istasyonlarını geçici olarak kapatıldığını belirtti. BP’nin Perakende Başkanı Hanna Hofer de ‘şirketin benzin istasyonlarında işlerin sorunsuz yürümesi için gereken düzeyin üçte ikisinin bulunduğunu ve bu miktarın hızla azalmakta olduğunu’ söyledi. Açıklamanın ardından petrol fiyatları sekiz yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, halka ‘hayatınıza normal şekilde devam edin’ çağrısı yaparken, ülkede panik havası etkisini göstermeye başladı. Tonbridge, Kent, Ely, Cambridgeshire, Bright ve Leeds kentlerinde benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Bir grup, otoyol kapatarak olayları protesto etmek istedi. Oluşan kuyruklar İngiltere’de 1978’de gerçekleşen enerji fiyatlarının, gıda fiyatlarının hızla yükseldiği ‘hoşnutsuzluk kışı’nı anımsattı.

GIDA VE YAKIT KITLIĞI TEHLİKESİ

Öte yandan, İngiliz basını, ülkedeki sürücü sıkıntısının gıda sektörünü de etkilediğini aktardı. Euronews’in İngiltere muhabiri Tadhg Enright, uzun süreli gıda ve yakıt kıtlığı korkularının gerçek olduğunu söyledi. Bazı marketlerde gıda stokları tükenirken, marketlerde et ve taze gıda ürünlerinin raflarının boş olduğu görüldü. Süpermarket zinciri Morrisons, krizin fiyatları artıracağı konusunda uyardı.

Tesco, yeni sürücüler için 1000 sterlinlik nakit ikramiye de dahil teşvik imkanları sunuyor. Endüstri liderleri, İngiltere hükümetini, göçmenlik kurallarını denizaşırı ülkelerden işe almalarına izin vermek için gevşetmeye çağırdı.

‘EN KÖTÜSÜNE HAZIRLIKLI OLUN’

İngiltere Ticaret Bakanı Paul Scully, konuyla ilgili Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada, ‘Açıkçası Hükümet olarak en kötüsüne hazırlıklı olmamız gerekiyor. Çünkü önceliğimiz tüketicileri koruyabilmek’ dedi.

Ülkedeki sorunun çözülmesi için sorunun temelinde 90 binden fazla tır ve kamyon sürücüsüne ihtiyaç var. Son bir yıllda ağır vasıta şoförlerinin maaşlarının yüzde 30 artışla yıllık 40 bin sterline çıktığı, şirketlerin ekstra bonus da ödediği belirtiliyor.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

Ancak tüm bu yaşananlara rağmen Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, bu iddiaları reddediyor ve ülkedeki sürücü eksikliğinin petrol krizine neden olmadığını savunuyor. Kabine bakanı, boş süpermarket raflarına ve benzin istasyonlarının kapanmasına neden olan ağır vasıta sürücülerinin eksikliği için Brexit’i suçlamanın “yanlış” olduğu konusunda ısrar etti.

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