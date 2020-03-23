İngiltere’de tansiyonu yükselten gelişme! En genç vaka hayatını kaybetti

Corona virüsü dünya çapında kriz yaratmaya devam ederken, 15 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. Ülkeler salgının yıkıcı boyutlarını azalmak için ardı ardına önlemler alırken, İngiltere’de bu konudaki tartışmalar dinmek bilmiyor.

Başbakan Boris Johnson, ülkesinin İtalya’daki durumdan 2-3 hafta geride olduğunu savunurken, genel bir karantina kararı almaktan kaçınıyor. Johnson’ın bu tavrının halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini düşünenlerin elini kuvvetlendiren bir gelişme yaşandı.

Başkent Londra’da bir hastanın sağlık ekipleri tarafından evinden çıkarılma görüntüsü İngiliz basınının gündemine otururken, asıl bomba etkisi yaratan haber Coventry’den geldi.

18 yaşındaki bir erkeğin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanırken, bunun ülke genelindeki en genç ölümlü vaka olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Britanya genelinde 5 bin 600 vaka tespit edilirken, 281 kişi hayatını kaybetti.

Johns Hopkins University

ABD’de bulunan John Hopkins University’nin verilerine göre; Türkiye’deki corona virüsü bağlantılı (Covid-19) vaka ve ölüm sayısını anlık olarak görebilirsiniz. Canlı grafiğin sağ ve sol altındaki okları kullanarak dünya genelindeki veri ve istatistiklere ulaşabilirsiniz.

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