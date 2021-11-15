İngiltere’de terör tehdidi seviyesi ‘ciddi’ye yükseltildi

Liverpool’da dün bir takside yaşanan patlama ‘terör’ olarak ilan edildi. Öte yandan ülkede terör tehdidi seviyesi, ‘temel’den ‘ciddi’ye yükseltildi.

İngiliz polis teşkilatı, İngiltere’nin kuzeyinde Liverpool şehrinde bir takside dün yaşanan patlamanın ardından patlayıcı maddenin araca bir yolcu tarafından getirildiğini ve patlamanın terör olarak değerlendirildiğini açıklarken, İngiltere’de terör tehdidi seviyesi ‘ciddi’ye çıkarıldı.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, yaptığı açıklamada ülke genelinde terör tehdidi seviyesinin ‘temel’den ‘ciddi’ye çıkarıldığını belirtti.

İngiltere’nin Kuzeybatı Terörle Mücadele Polis Teşkilatı Yardımcı Amiri Russ Jackson, “Bu olayın arkasındaki sebep henüz bilinmiyor ancak durumun tüm şartlarına baktığımızda bu vakayı terörizm olarak ilan ettik, terörle mücadele teşkilatı soruşturmalara devam ediyor” diye belirtti.

Taksi dün Liverpool’da bir hastanenin dışında patlayarak yolcunun hayatını kaybetmesine ve sürücünün yaralanmasına neden olmuştu.

29, 26 ve 21 yaşındaki üç kişi dün tutuklanırken polis bugün 20 yaşındaki başka bir şahsın da tutuklandığını belirtmişti. REUTERS

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