İngiltere’de test tartışması büyüyor! Hiç öğrenemeyebilirler

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiltere parlamentosunda yaptığı konuşmada, testlerin herkes için erişilebilir hale gelmesini hedeflediğini söyledi. Hancock, “Ancak şimdilik testleri hastalar için, özellikle de yoğun bakımdakiler için ayırmak zorundayız” dedi.

Peki İngiltere’de nasıl bir yol izleniyor? Şu anda sadece hastanede yatan hastalar rutin olarak test ediliyor, yani İngiltere’de yaşayanlar belirti gösteriyor ve emin değillerse, sağlık çalışanı dahi olsalar Covid-19 hastalığına yakalanıp yakalanmadıklarını hiçbir zaman öğrenemeyebilirler.

BBC Türkçe’nin haberine göre İngiltere’de 24 Mart itibarıyla toplamda 90 bin 436 kişiye corona virüsü testi yapıldı. Şu anda günde 5 bin-6 bin arası kişiye test yapılıyor.

4 HAFTA İÇİNDE 25 BİN TEST

Hükümet, dört hafta içerisinde günde 25 bin kişiye test yapabilmeyi hedefliyor. Test yapılmasının iki amacı var. Birincisi hasta kişileri tespit etmek, ikincisi virüsün nüfusa ne kadar yayıldığını anlamak. İngiltere şu an kitlesel halde corona virüsü testi yapmıyor ya da enfekte kişilerin temas ettiği kişileri aktif olarak izlemeye almıyor.

Çok fazla test yapılamaması pek çok insanın gereksiz yere evde kendilerini karantina altına almaları anlamına gelebilir, ki bunlar arasında sağlık çalışanları da olabilir. İngiliz sağlık çalışanları, farkında olmadan virüsü yayma ihtimallerine ilişkin endişelerini de dile getirdi.

BİLMEZSEK DURDURAMAYIZ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, bütün ülkeler için “basit bir mesajı” olduğunu söyledi: “Test, test, test”

Ve ekledi: “Kimin enfekte olduğunu bilmezsek bu pandemiyi durduramayız.”

Neticede, bu eldeki kaynaklarla ilgili bir konu. Her ülke ne kadar parası, ekipmanı ve sağlık çalışanı olduğuna bağlı olarak virüsle mücadele ediyor. Şu an İngiltere’nin kitlelere test yapma kapasitesi yok. Bu nedenle sağlık sisteminde öncelikler tanınmak zorunda.

‘YANINA BİLE YAKLAŞMADIK’

Edinburgh Üniversitesi’nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Mark Woolhouse, “Test yapmak ve şüpheli kişinin temas ettiği kişileri bulmak kritik, özellikle de erken evrelerde” diyor.

Ancak “önleme safhasını” geçtiğinizde, bunun faydası azalabilir. Nottingham Üniversitesi’nden moleküler virolog Profesör Jonathan Ball, şu an ülkede “yeterli sayının yanına bile yaklaşılamadığını” söylüyor.

“Virüsün yayılmasına herhangi bir etkide bulunabilmek için, toplumda daha fazla test yapılmalı” diyor.

DİĞER ÜLKELER NE YAPIYOR?

İngiltere pek çok başka ülkeden daha fazla test yaptı, ancak Güney Kore kadar değil.

İngiltere 2.500 vaka sayısını 18 Mart’ta aştı ve bir milyon kişi başına 828 kişiyi test etti. İtalya bir milyon kişi başına 386 kişiyi test ederken, Güney Kore’de bu sayı 2.000’e çıktı.

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