İngiltere’de uyuşturucu kullananların pasaportuna el konulacak

İngiltere’de uyuşturucu tacirlerine savaş açan yetkililer uyuşturucu kullananların pasaportlarına ve ehliyetlerine el koyma kararı aldı.

Sozcu.com.tr

İngiliz yetkililerin uyuşturucu ticaretini ortadan kaldırmak için yeni önlemler almak için düğmeye bastığı açıklandı.

İngiliz The Sun gazetesi, Başbakan Boris Johnson hükümetinin yıllık 10 milyar dolarlık uyuşturucu ticaretini ortadan kaldırmak için önlemler alacağını duyurdu. Gazete, 10 yıllık plan kapsamında uyuşturucu kullandığı tespit edilen kişilerin pasaportlarına ve ehliyetlerine el konulacağını aktardı.

Middlesbrough, Blackpool ve Liverpool başta olmak üzere birçok bölgede uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanımı ve uyuşturucu nedeniyle meydana gelen şiddet olaylarında artış olduğu da belirtildi.

The Sun’a konuşan Johnson, “Suçluları cezalandırmak için yeni yöntemler bulmalıyız. Onların yaşamlarını etkileyecek şeyler yapmalıyız. Dolayısıyla pasaportlarına ve ehliyetlerine el koymayı düşünüyoruz” dedi.