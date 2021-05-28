İngiltere’de vaka sayılarında artış

İngiltere’de corona virüsüne (Covid-19) bağlı günlük vaka ve can kaybı sayısı yeniden artış göstermeye başladı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 182 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 477 bin 705’e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 768’e yükseldiği aktarıldı.

Ülkede toplam 38 milyon 871 bin 200 kişinin Covid-19’a karşı aşılandığı, 24 milyon 478 bin 52 kişiye ise aşının her iki dozunun yapıldığı belirtildi.

VAKA SAYILARINDA ARTIŞ YAŞANDI

Covid-19 kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırıldığı İngiltere’de vaka sayıları yeniden artış göstermeye başladı. İngiltere hükümeti tarafından yayınlanan resmi verilerde, ülkede 1 Nisan’dan bu yana ilk kez günlük vaka sayısının 4 binin üzerinde olduğu kaydedildi.

İNGİLTERE’DEN “JANSSEN” AŞISINA ONAY

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu (MHRA) tarafından yapılan açıklamada, ABD merkezli ilaç şirketi Johnson & Johnson’ın (J&J) Covid-19’a karşı geliştirdiği tek dozluk “Janssen” aşısının ülke genelinde kullanımına izin verildiğini duyurmuştu. Açıklamanın ardından Janssen aşısı, İngiltere’de kullanımı onaylanan 4. aşı olmuştu.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock konuyla ilişkin yaptığı açıklamada, “İnsanları bu korkunç virüsten korumak için onaylanmış 4 güvenli ve etkili aşımız var” ifadelerini kullanmıştı. Hancock, yeni aşının tek doz olarak uygulanmasının “Covid-19 aşılarına teşvik konusunda önemli olduğunu” belirtmişti.

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